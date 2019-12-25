Там есть все необходимые материалы, средства защиты и медикаменты.

Рамзан Кадыров посетил больницу для пациентов с коронавирусом. Глава Чеченской республики приехал в больницу №4 в городе Грозный. Там проходят лечение пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19. О визите сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Чечни был в специальном защитном костюме жёлтого цвета — в похожем президент России Владимир Путин посещал медицинский центр в Коммунарке. Кадыров пообщался с больными, ознакомился с условиями работы медперсонала.

Также глава республики переговорил с главным врачом клиники Анзором Байсаевым. Он отметил, что состояние пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как удовлетворительное. По словам Байсаева, в больнице с COVID-19 лежат 76 пациентов. Двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке. У остальных болезнь протекает без осложнений.

Главврач отметил, что в больнице есть все необходимые материалы, средства защиты и медикаменты.

Ранее Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне.