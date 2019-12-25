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Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Сегодня, 15:29
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matveyvn

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

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Полицейские три раза предупредили нарушителя, но в ответ он лишь обматерил их.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне. Такое заявление политик сделал во время своего прямого эфира в Instagram.

Как рассказал Кадыров, полицейские три раза предупредили нарушителя, но в ответ он лишь обматерил их. Силовики применили силу, чтобы отправить гражданина на самоизоляцию.

Глава Чечни добавил, что поощрит полицейских, так как сам готов "бить дубинками, сажать в тюрьмы и подвал" для защиты своего народа.

Ранее мы рассказывали, что Чечня закрывает границы из-за коронавируса.

Теги: кадыров, коронавирус, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 15:39

А избивали наверное не чеченца.,?

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