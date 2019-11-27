Дмитрий Песков рассказал о цейтноте в споре "Нафтогаза" и "Газпрома". Пресс-секретарь президента объяснил, что компании обмениваются коммерческими предложениями. Именно поэтому он не может комментировать детали по газовым переговорам.
Мы в цейтноте, времени мало...Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно
добавил спикер
В Кремле заметили что российская сторона уже сформулировала свои условия Украине. За "Нафтогазом" осталось оформление новой структуры и выполнение необходимых процедур. По словам Пескова, "Газпрому" нужно зарезервировать необходимое количество объема газа.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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