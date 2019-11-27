Предприятия обмениваются коммерческими предложениями.

Дмитрий Песков рассказал о цейтноте в споре "Нафтогаза" и "Газпрома". Пресс-секретарь президента объяснил, что компании обмениваются коммерческими предложениями. Именно поэтому он не может комментировать детали по газовым переговорам.

Мы в цейтноте, времени мало...Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно добавил спикер

В Кремле заметили что российская сторона уже сформулировала свои условия Украине. За "Нафтогазом" осталось оформление новой структуры и выполнение необходимых процедур. По словам Пескова, "Газпрому" нужно зарезервировать необходимое количество объема газа.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News