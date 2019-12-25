В Кремле видят сообщения и учитывают их при формировании мер по поддержке бизнеса и граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги в городах России. Люди отмечали на картах "Яндекса" точки возле правительственных администраций и писали негативные комментарии о последствиях самоизоляции — нехватке денег, увольнении с работы, невозможности выплатить кредит или ипотеку и тому подобное.

Песков добавил, что в Кремле видят такие сообщения и учитывают их при формировании мер по поддержке бизнеса и граждан во время эпидемии коронавируса. При этом чиновник отметил, что некоторые граждане в комментариях на онлайн-митингах преувеличивают ситуацию. Песков призвал этого не делать.

Ранее в Петербурге устроили массовый онлайн-митинг. Изначально сообщения в "Яндекс.Навигаторе" стали появляться около правительства города и на Дворцовой площади, а затем — по всему городу.

По состоянию на 19:20 часов, "митинг" массово переселился на север Петербурга. Основным требованием горожан стало введения режима ЧС.