В четверг, 16 июля, стало известно о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что не может ответить на вопрос, почему в одних городах задерживают протестующих, а в других нет.
На этот вопрос могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Песков отметил, что во всех городах России законы должны обеспечиваться одинаково.
Ранее мы сообщали о том, что в Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека.
Видео: ВК/Интересная Москва
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