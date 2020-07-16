Он отметил, что не может ответить на вопрос, почему в одних городах задерживают протестующих, а в других нет.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что не может ответить на вопрос, почему в одних городах задерживают протестующих, а в других нет.

На этот вопрос могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков отметил, что во всех городах России законы должны обеспечиваться одинаково.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека.

Видео: ВК/Интересная Москва