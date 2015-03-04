По его словам, любые санкции вредят процессу налаживания отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, знают ли власти о возможных новых санкциях в отношении Москвы. По данным агентства Bloomberg со ссылкой на источники, Белый дом готовит новый пакет санкций против России. О грядущих ограничениях могут объявить на этой неделе.

По словам Пескова, Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть такие планы. Он также подчеркнул, что любые санкции вредят процессу налаживания отношений.

Это очевидно! Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК