Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени

США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по украинскому урегулированию, которые прошли 14 ноября в Берлине. В них принимали участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

Песков отметил .что Вашингтон не обсуждает с Москвой в режиме реального времени предложения по урегулированию. Он подчеркнул, что работа между переговорщиками США, Европой и Украиной продолжается.

Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

