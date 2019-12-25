Песков прокомментировал непризнание Лукашенко некоторыми странами

Позиция стран Европы никак не повлияет на отношения России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что многие государства не признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Представитель Кремля заявил, что непризнание свидетельствует о косвенном вмешательстве во внутренние дела республики — что будет тормозить развитие отношений данных стран с Белоруссией. Он отметил, что Москва не приветствует подобные решения, потому что они противоречат международному праву.

Песков также подчеркнул, что позиция стран Европы никак не повлияет на отношения России и Белоруссии и их развитие.

Ранее Польша отказалась разрывать отношения с Белоруссией.

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