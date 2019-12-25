Однако Варшава не признает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Польша отказалась разрывать отношения с Белоруссией. Об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства в Варшаве. В заявлении ведомства подчеркивается, что правительство намерено поддерживать дипломатические отношения с Минском, а не разрывать связь с соседями.

Данный документ опубликован после того, как в Интернете появилась информация о "тайной инаугурации" Александра Лукашенко. Ранее Варшава заявляла о том, что не признает политика легитимным главой Белоруссии.

Напомним, что соседние страны с Белоруссией создали план помощи республике по выходу из политического кризиса. К программе подключились Латвия, Литва и Польша.

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров.

Фото: Pixabay.com