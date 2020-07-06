Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.
Он сказал, что информация о присоединении новых территорий к РФ ему неизвестна.
Какой-либо информацией на этот счет я не располагаю.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что Россия продолжает поставлять Донбассу гуманитарную помощь, а многие граждане самопровозглашённых республик получили российское гражданство.
Чиновник подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины остаётся нестабильной и страны не приближаются к моменту её урегулирования.
Ранее в Совфеде прокомментировали слова о скором присоединении Донбасса к России.
Видео: МИД России
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