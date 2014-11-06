Он отметил, что в Москве видят нагнетание напряженности в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг конфликта США и Венесуэлы. Во вторник, 16 декабря, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией". Он также анонсировал полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу и из нее.

Песков отметил, что в Москве видят нагнетание напряженности в регионе и считают это потенциально очень опасным. Он также напомнил, что Венесуэла является союзником и партнером России.

Мы призываем все страны региона к сдержанности с тем, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК