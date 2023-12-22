Песков: предложение Борреля по российским активам разрушит международное право

Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по российским активам разрушит международное право. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали слова Борреля, который предложил использовать доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Песков подчеркнул, что ущерб после такого решения будет неизбежен.
Лица, которые будут иметь отношения к принятию таких решений, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе.
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