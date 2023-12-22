Песков: действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе

По его словам, Кремлю хорошо известно стремление альянса закрепить свое присутствие на Северном Кавказе.

Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали визиты генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению. Он подчеркнул, что Москве хорошо известно стремление альянса закрепить свое присутствие на Северном Кавказе. Также Песков добавил, что попытки НАТО расширить свое влияние не помогут стабильности в регионе.

Эти контакты – суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил, что к мнению США о выборах президента России не стоит прислушиваться.

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