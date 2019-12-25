Песков пояснил слова Путина о естественном самоочищении российского общества от предателей

По его словам, люди очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. Некоторые из них хотят поддержать Путина, таких "подавляющее большинство".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о естественном самоочищении российского общества. По его мнению, "очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями".

Песков подчеркнул, что те, кого можно отнести к этой категории, сами исчезают из жизни российского общества на фоне текущих событий. По словам Пескова, они показывают "свою сущность". Настали нелегкие времена и в подобных ситуациях кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие страны. Песков заявил, что "так это очищение и происходит". Он добавил, что люди очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. Некоторые из них хотят поддержать Путина. В завершении пресс-секретарь президента РФ упомянул, что таких "подавляющее большинство".

Ранее мы сообщили, что Песков назвал "недопустимыми" слова Байдена в адрес Путина.

Фото: kremlin.ru