  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:37
100
lesjasap
Код вставки плеера

Песков попросил россиян сидеть дома и заниматься здоровьем

0 0

Он пожелал россиянам здоровья во время распространения коронавируса в мире.

Дмитрий Песков попросил россиян сидеть дома и заниматься здоровьем. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал на встрече с журналистами в Кремле.

Всем сидеть дома, работать и отдыхать. Будьте здоровы!

прокомментировал чиновник

Дмитрий Песков посоветовал гражданам прислушиваться к своему состоянию здоровья. Напомним, что на 27 марта медики выявили по России 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах. В мире инфекцией заразились более 65 тысяч человек, из которых 21 тысяча погибла.

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС по коронавирусу.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии