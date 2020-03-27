Он пожелал россиянам здоровья во время распространения коронавируса в мире.

Дмитрий Песков попросил россиян сидеть дома и заниматься здоровьем. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал на встрече с журналистами в Кремле.

Всем сидеть дома, работать и отдыхать. Будьте здоровы! прокомментировал чиновник

Дмитрий Песков посоветовал гражданам прислушиваться к своему состоянию здоровья. Напомним, что на 27 марта медики выявили по России 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах. В мире инфекцией заразились более 65 тысяч человек, из которых 21 тысяча погибла.

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС по коронавирусу.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News