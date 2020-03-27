Дмитрий Песков попросил россиян сидеть дома и заниматься здоровьем. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал на встрече с журналистами в Кремле.
Всем сидеть дома, работать и отдыхать. Будьте здоровы!
прокомментировал чиновник
Дмитрий Песков посоветовал гражданам прислушиваться к своему состоянию здоровья. Напомним, что на 27 марта медики выявили по России 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах. В мире инфекцией заразились более 65 тысяч человек, из которых 21 тысяча погибла.
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС по коронавирусу.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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