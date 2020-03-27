Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Премьер-министр страны дал коллегам 10 дней на подготовку "адекватного предложения".

Страна отклонила проект по итогам совещания лидеров 27 государств. Об этом журналистам сообщили в правительственном дворце Киджи. Премьер-министр Италии дал коллегам 10 дней на то, чтобы найти "адекватное решение, соответствующее ЧС".

Джузеппе Конте предложил ЕС создать группу, которая сформулирует предложения по разрешению кризиса. Политик уверен, что для реагирования "на симметричный шок" не подходят инструменты, работавшие в прошлом. Конте добавил, что они были разработаны для отдельных государств и не применимы для всех участников ЕС. Италия призвала выпустить "коронабонды" - облигации для финансирования экономики в ответ на пандемию коронавируса.

Песков: Россия не увязывает помощь Италии с возможной отменой санкций.

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