Песков: пока не планируется заявление или указ Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране

В Кремле рассказали, что некоторые регионы уже выполнили план.

В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что на текущий момент глава страны не издавал указ о завершении частичной мобилизации по стране в целом Однако подобные меры уже приняты в регионах, которые справились с заданием. Там процесс призыва на СВО в этих субъектах РФ уже исчерпан и остановлен.При этом президентского указа нет, но чиновники проинформируют СМИ о том, когда документ будет подписан.

Пока таких решений не было. Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента Владимира Путина.

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