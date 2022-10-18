Песков: Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске

В Кремле рассказали, что государство поддержит всех пострадавших.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за чрезвычайной ситуации в городе Ейске. Соответствующее заявление в рамках телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал трагедию с крушением самолета Су-34 в Краснодарском крае. Жертвами стали 13 человек, включая детей. Также пострадали 19 человек. Оба пилота выжили, так как успели вовремя катапультироваться

Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник напомнил о том, что региональные и федеральные власти по поручению российского президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.

Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти