Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана

В Кремле не располагают сведениями о закупках Минобороны РФ у Тегерана.

Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана. Соответствующее заявление в телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков переадресовал вопрос СМИ к представителями министерства по обороне РФ.

Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, упоминал о том, что Евросоюз проведет расследование, использует ли Москва иранские ударные дроны на территории Украины. Мария Захарова напомнила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в западные СМИ.

Песков: пока не планируется заявление или указ Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране.

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