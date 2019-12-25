Песков опроверг информацию о сокращении расходов на медицину в новом бюджете

По его словам, расходы, напротив, увеличатся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в проекте очередного трехлетнего бюджета совокупные расходы на медицину увеличились, однако имеются изменения в методике распределения денег между госпрограммами.

Я посмотрел [документы]: де-факто там идет увеличение [расходов], но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм переведены из здравоохранения в другие программы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, что в этой сфере немалые средства на научные исследования перевели в госпрограмму научно-технологического развития России. Есть еще ряд новых методик, которые чисто в медицине.

Фото: kremlin.ru