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Песков опроверг информацию о сокращении расходов на медицину в новом бюджете
Сегодня, 14:23
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Песков опроверг информацию о сокращении расходов на медицину в новом бюджете

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По его словам, расходы, напротив, увеличатся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в проекте очередного трехлетнего бюджета совокупные расходы на медицину увеличились, однако имеются изменения в методике распределения денег между госпрограммами.

Я посмотрел [документы]: де-факто там идет увеличение [расходов], но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм переведены из здравоохранения в другие программы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

По его словам, что в этой сфере немалые средства на научные исследования перевели в госпрограмму научно-технологического развития России. Есть еще ряд новых методик, которые чисто в медицине.

Фото: kremlin.ru 

Теги: дмитрий песков, расходы на медицину
Категории: Новости России, Лента новостей,

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