Песков одобрил действия кабмина по минимизации роста цен

Пресс-секретарь президента отметил, что рост цен на товары связан с мировой конъюнктурой.

Правительство России успешно справляется с минимизацией роста цен на продукты питания и другие товары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля, во время общения с журналистами.

Он также отметил, что увеличение цен является мировой конъюнктурой. Так как сейчас существуют определенные мировые тенденции. Песков подчеркнул, что макроэкономическая стабильность в стране очевидна. Но за детальным анализом посоветовал обратиться в правительство.

Журналисты также спросили Пескова о росте инфляционных ожиданий населения, о которых накануне сообщил Центробанк. Представитель президента заявил, что отвечать на подобные вопросы компетентны в правительстве.

Ранее мы сообщали, что россияне начали экономить на продуктах питания

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