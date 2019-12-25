Песков одобрил действия кабмина по минимизации роста цен

Правительство России успешно справляется с минимизацией роста цен на продукты питания и другие товары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля, во время общения с журналистами.
Он также отметил, что увеличение цен является мировой конъюнктурой. Так как сейчас существуют определенные мировые тенденции. Песков подчеркнул, что макроэкономическая стабильность в стране очевидна. Но за детальным анализом посоветовал обратиться в правительство.
Журналисты также спросили Пескова о росте инфляционных ожиданий населения, о которых накануне сообщил Центробанк. Представитель президента заявил, что отвечать на подобные вопросы компетентны в правительстве.
Ранее мы сообщали, что россияне начали экономить на продуктах питания
Фото: pixabay
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