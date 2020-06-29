Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

В этом нет ничего предосудительного и это никак не связано с целью повлиять на результаты голосования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ПФР о перечислении выплат семьям с детьми в возрасте до 16 лет с 1 июля.

По словам чиновника, в начислении выплат в день всенародного голосования по поправкам в Конституции нет ничего предосудительного и это никак не связано с целью повлиять на результаты голосования.

Нет, не считаем. Мы видели сообщения об этом видео. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Речь идёт о видео, на котором глава ПФР Максим Топилин говорил о том, что выплаты для семей с детьми нужно начислять 1 июля.

Ранее Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей до 16 лет.

Видео: kremlin.ru