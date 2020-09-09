Помощник президента подчеркнул, что российские власти уверены, что при новом премьер-министре Японии вопрос будет быстро решен.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока им неизвестна практическая линия нового премьер-министра Японии. Власти склонны к тому, что он будет "сохранять приверженность ориентировке на развитие отношений с Россией". Песков считает, что Москва и Токио не продвинулись в решении вопроса о мирном соглашении при правлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В Кремле считают, что "вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели – это решить проблему островов".

Напомним, что в конце августа Синдзо Абэ заявил об отставке из-за проблем со здоровьем. Он занимал пост премьер-министра Японии с 2012 года.

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