Просто технический сбой, считает официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие поправки про "обнуление" на сайте по голосованию о Конституции техническим сбоем.

Могло просто выпасть при заливке сайта. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он признался, что точно объяснить ситуацию не может.

Ранее на сайте электронного голосования по Конституции 2020.org не упомянули обнуление сроков президента России Владимира Путина. Поправкам в основной закон страны посвящены 15 тематических разделов. Ни в одном из них, как оказалось, не рассказывается о поправке в статью 81, обнуляющую сроки главы государства.