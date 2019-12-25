Песков объяснил несоблюдение Путиным мер против коронавируса в Сарове

Он не уточнил, какие именно меры имеются ввиду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил несоблюдение Владимиром Путиным мер против коронавируса во время визита в Саров. Он отметил, что для визита главы государства были предприняты все необходимые противоэпидемиологические действия.

По словам Пескова, эпидемиологическая безопасность людей, которые встречаются с президентом, так постоянно обеспечивается.

Это не просто массовое бесконтрольное общение. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он не уточнил, какие именно меры имеются ввиду.

Ранее Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском.

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