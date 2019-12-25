Песков объяснил несоблюдение Путиным мер против коронавируса в Сарове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил несоблюдение Владимиром Путиным мер против коронавируса во время визита в Саров. Он отметил, что для визита главы государства были предприняты все необходимые противоэпидемиологические действия.
По словам Пескова, эпидемиологическая безопасность людей, которые встречаются с президентом, так постоянно обеспечивается.
Это не просто массовое бесконтрольное общение.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он не уточнил, какие именно меры имеются ввиду.
Ранее Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском.
Фото: pixabay.com
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