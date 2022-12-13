Песков: новые поставки Киеву F-16 не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте

В Кремле не видят большой угрозы для СВО от отправки коллективным Западом боевой авиации для ВСУ.

Поставки киевскому режиму новых видов вооружений, включая самолеты F-16 американского производства, не способны коренным образом изменить ход проведения и результаты специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 23 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Спираль по возрастающей по обеспечению различными более совершенными системами вооружений и видами вооружений. Принято решение добавить еще и самолеты. Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле не смогли дать оценку возможной причины прорыва ДРГ в Белгородскую область.

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