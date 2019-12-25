Чиновник подчеркнул, что для России очень важна обстановка в Киргизии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом". Он заявил, что Москва обеспокоена происходящим, надеется на то, что власти республики смогут стабилизировать ситуацию.

Чиновник подчеркнул, что для России очень важна обстановка в Киргизии, так как эта страна вместе с РФ находится "в условиях углубленной интеграции в рамках ЕврАзЭС и СНГ".

Песков призвал исполняющего обязанности заместителя председателя Совета безопасности Киргизии и председателя ГКНБ способствовать стабилизации в стране.

Ранее пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии.

Фото: pixabay.com