Песков назвал препятствие для встречи Путина и Зеленского

Представитель Кремля отметил нежелание украинских властей выполнять Минские договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений является препятствие для встречи президента России и Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время политические советники и министры пытаются вновь запустить реализацию Минских договоренностей, однако "она находится в тупике".

Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путина не задевают личностные выпады в его адрес со стороны президента Зеленского и остальных представителей руководства Украины. По его словам, подобные ремарки могут вызвать только сожаление.

Фото: kremlin.ru

