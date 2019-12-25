Песков: Путина не задевают личностные выпады руководства Украины

По словам представителя Кремля, подобные ремарки могут вызвать только сожаление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главу государства Владимира Путина не задевают личностные выпады в его адрес со стороны украинского коллеги Владимира Зеленского и остальных представителей руководства страны. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам Пескова, подобные ремарки могут вызвать только сожаление.

Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, что идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма. Песков отметил, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве.

Ранее Песков заявил, что Москва отметит "мудро", если Вашингтон введет новый санкционный список против граждан РФ.

Фото: kremlin.ru