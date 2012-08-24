Песков назвал очередной ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС

Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит террористический акт на территории Запорожской атомной электростанции являются очередной ложью киевского режима. Такое мнение в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 22 июня сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.
Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков сообщил, что в России пока не планируют учреждать новые ордена для военных.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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