Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором

В Москве оценили обращение главы США к Владимиру Путину.

В кремле сочли за хамство и позор для Вашингтона публичные высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Чиновник заметил, что слова главы Белого дома оскорбляют исключительно США.

США вряд ли способны каким-то образом уязвить. Но это является огромным позором для самой страны. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Джо Байден, рассуждая о ситуации в международной политике, заявил о том, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, так как на планете есть "всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".

Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по гибели российского оппозиционера.

Фото и видео: Telegram / Зарубин