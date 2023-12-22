Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному*

В Москве отреагировали на высказывание вдовы оппозиционера.

Утверждения о том, что российский президент Владимир Путин якобы может быть причастен к смерти оппозиционера Алексея Навального*, хамские и абсолютно голословны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на соответствующие слова вдовы Юлии о том, как мог погибнуть ее супруг в заключении.

Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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