Он добавил, что не стоит называть дезинформацией объективную работу журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии. До этого американские СМИ распространяли информацию о том, что РФ готовит фейковые новости о COVID-19.

Если кто-то говорит о дезинформации – это какая-то навязчивая фобия. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, российские журналисты активно освещают ситуацию с пандемией коронавируса. Песков считает, что Россия проходит через неё лучше, чем другие страны, хоть и не без проблем.

Он добавил, что не стоит называть дезинформацией объективную работу журналистов.

Ранее СМИ США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе.