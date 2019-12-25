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Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Сегодня, 11:49
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matveyvn

Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире

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Он считает большой удачей тот факт, что смог работать пресс-секретарём главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире. Он сделал это в интервью "Авторадио".

По словам чиновника, он считает большой удачей тот факт, что смог работать пресс-секретарём главы государства, потому это даёт уникальную возможность каждый день учиться. При этом Песков добавил, что работа заставляет нести "немаленькую долю ответственности".

Официальный представитель Кремля отметил, что в качестве пресс-секретаря работает с Путиным с 2008 года — когда он был ещё премьер-министром.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции.

Теги: кремль, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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