Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире

Он считает большой удачей тот факт, что смог работать пресс-секретарём главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире. Он сделал это в интервью "Авторадио".

По словам чиновника, он считает большой удачей тот факт, что смог работать пресс-секретарём главы государства, потому это даёт уникальную возможность каждый день учиться. При этом Песков добавил, что работа заставляет нести "немаленькую долю ответственности".

Официальный представитель Кремля отметил, что в качестве пресс-секретаря работает с Путиным с 2008 года — когда он был ещё премьер-министром.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции.