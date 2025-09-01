  1. Главная
Сегодня, 8:27
Песков: европейцы мешают усилиям по урегулированию кризиса на Украине

По его словам, Европа продолжает вставлять палки в колеса.

Европейцы мешают усилиям по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Европа продолжает вставлять палки в колеса и всячески поощряют Киев на продолжение конфликта. Песков отметил, что это большая ошибка со стороны европейцев. Он также добавил, что Москва продолжает сохранять свой настрой.

Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

