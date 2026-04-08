Песков: Россия надеется, что США смогут больше участвовать в диалоге по Украине

Россия надеется, что Соединенные Штаты смогут больше участвовать в диалоге по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Москва высоко ценит миротворческие усилия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. Также Песков отметил в этом личное участие президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва рассчитывает на дальнейшее участие американских переговорщиков в процессе.

Мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента. Надеемся, что уже в обозримой перспективе у переговорщиков США будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия контактирует с Венгрией и Сербией по поставкам энергоресурсов.

