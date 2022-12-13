Песков: Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения

По его словам, давление США не повлияет на выстраивание взаимовыгодных отношений России с партнерами.

Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодное сотрудничество. Он также отметил, что это не повлияет на выстраивание взаимовыгодных отношений России с партнерами

Ранее мы сообщали, что Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи.

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