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Песков: Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину

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Он отметил, что подобные заявления носят провокационный характер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что президент России Владимир Путин не оращает внимания на заявление о датах якобы вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что такие заявления являются элементом провокации и нагнетают напряженность.

Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

Ранее мы сообщали, что в ДНР спецназ обезвредил диверсионно-террористическую группу. 

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Теги: владимир путин, дмитрий песков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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