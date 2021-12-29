Песков: Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину

Он отметил, что подобные заявления носят провокационный характер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что президент России Владимир Путин не оращает внимания на заявление о датах якобы вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что такие заявления являются элементом провокации и нагнетают напряженность.

Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее мы сообщали, что в ДНР спецназ обезвредил диверсионно-террористическую группу.

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