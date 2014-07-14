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Песков: Кремль не располагает информацией об отставке Набиуллиной
Сегодня, 16:15
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Песков: Кремль не располагает информацией об отставке Набиуллиной

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Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что глава государства "неоднократно давал оценки работы Центробанка".

В Кремле не получали информацию об отставке главы Центрального Банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в интернете пошли слухи, что Набиуллина приняла решение подать заявление об отставке. Журналисты поинтересовались у Пескова, знают ли в Кремле что-то об этой информации. Пресс-секретарь президента РФ коротко ответил, что "нам об этом неизвестно". Он также напомнил, что глава государства "неоднократно давал оценки работы Центробанка".

Ранее Мишустин заявил, что план мер поддержки экономики и граждан будет постоянно пополняться.

Фото: cbr.ru  

Теги: кремль, набиуллина, песков
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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