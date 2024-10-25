Песков: Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии

Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, выборы в Белоруссии являются суверенным делом республики. Песков выразил уверенность в том, что в России поддерживают кандидатуру нынешнего президента Александра Лукашенко. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.
Ранее Песков заявил, что Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии.
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