Песков: Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии

По его словам, выборы в Белоруссии являются суверенным делом республики.

Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, выборы в Белоруссии являются суверенным делом республики. Песков выразил уверенность в том, что в России поддерживают кандидатуру нынешнего президента Александра Лукашенко. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.

Ранее Песков заявил, что Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии.

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