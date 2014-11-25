Пешеходам на Малоохтинскую набережную придется идти с "Новочеркасской" в обход. Это занимает час

Piter.tv получил письмо читателя об интересной дорожной обстановке в Красногвардейском районе и обратился с вопросом к чиновникам.

В редакцию Piter.TV поступило письмо от читателя, который недоумевает от сложившейся дорожной ситуации у моста Александра Невского. Утверждается, что на Малоохтинскую набережную со стороны метро "Новочерскасская" по прямой попасть практически невозможно. Идти, судя по картам, придется в обход, а это примерно три километра – это подтверждает маршрут, построенный в "Яндекс.Картах".

В письме читатель напоминает, что под мостом проходит скоростная трасса, однако есть и светофоры. Но с их помощью на Малоохтинскую набережную не попадешь, только на "островок безопасности". При этом парковочные места и "карманы" для автомобилей рядом с набережной есть, но для пешехода почему-то этот участок не оборудован.

Согласно данным "Яндекс.Карт", попасть на Малоохтинскую набережную можно с Большеохтинского моста. Но идти до него примерно три километра пешком. Это не менее 40 минут. Еще один путь – нужно дойти до Гидрометеорологического университета, видимо, там пешеходный переход есть. Но это тоже не "прямой" путь.

В комитете по транспорту Петербурга Piter.TV ответили, что ранее к ним уже поступали обращения о возможности строительства пешеходного перехода через Малоохтинскую набережную.

С учетом геометрических параметров проезжих частей и значений интенсивности транспортных и пешеходных потоков, а также в соответствии с пунктами 7.2.1 и 7.2.2 ГОСТ Р 52289-2019 [...] обустройство пешеходного перехода через Малоохтинскую набережную возможно выполнить в рамках введения светофорного регулирования на пересечении с Республиканской улицей Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Однако при оформлении адресных программ, где необходимо установить светофоры, выбирают в первую очередь самые аварийные участки. Малоохтинская набережная в этот список не попала. По сообщению комтранса, в этом году и в плановых 2022-2023 годах выполнение объектных работ на данном участке не планируется.

Возможность проектирования светофорного объекта на пересечении Малоохтинской наб. с Республиканской ул. будет рассмотрена при формировании соответствующих адресных программ на последующие периоды Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Похоже, беспокоющимся о дорожной ситуацию на этом участке остается один выход – чаще обращаться в государственные органы с просьбой отреагировать на обстановку.

Фото: Piter.tv