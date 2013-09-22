Пешеход попал под грузовик в Тихвинском районе Ленобласти

По факту ночной аварии возбуждено уголовное дело.

Пешеход в темной одежде попал под грузовик в Тихвинском районе Ленобласти. Подробности инцидента 3 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне ночью в полицию обратился 56-летний водитель грузового фургона одного из маслозаводов. Уроженец Вологодской области рассказал, что на 257 км трассы "Вологда – Новая Ладога", он наехал на гражданина 1983 года рождения, находившегося на проезжей части.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ночной аварии возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что у крейсера "Аврора" в Петербурге полиции попался лихой мигрант на каршеринге.

Фото: Piter.tv