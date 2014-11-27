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У крейсера "Аврора" полиции попался лихой мигрант на каршеринге
Сегодня, 11:35
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

У крейсера "Аврора" полиции попался лихой мигрант на каршеринге

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Мужчина пытался уйти от правоохранителей через переулки и улицы на Петроградской стороне.

В ночь на вторник, 3 мая, в Петроградском районе Петербурга произошла погоня полицейского автомобиля за машиной каршеринга. Водитель этого автомобиля не выполнил требование об остановке и попытался уехать от ДПС. Подробности рассказали на странице "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Вся "погоня" длилась около четверти часа. Автомобили в погоне проехали по Крестьянскому переулку, далее двигались по Большой Монетной улице, Дивенской улице и улице Чапаева, после чего свернули на набережную у крейсера "Аврора". Каршеринг вылетел на тротуар, не совладав с мокрой дорогой на трамвайных путях.  

За рулем машины оказался гражданин Узбекистана 1999 года рождения, управлявший машиной в нетрезвом виде. После задержания на него составили административные протоколы по фактам управления автомобилем в состоянии опьянения и неповиновения полиции.

Другой водитель каршеринга в апреле при попытке скрыться от полицейских угодил в Фонтанку

Фото: Дорожный инспектор / ВКонтакте

Теги: дорожный инспектор, каршеринг, мигрант
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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