У крейсера "Аврора" полиции попался лихой мигрант на каршеринге

Мужчина пытался уйти от правоохранителей через переулки и улицы на Петроградской стороне.

В ночь на вторник, 3 мая, в Петроградском районе Петербурга произошла погоня полицейского автомобиля за машиной каршеринга. Водитель этого автомобиля не выполнил требование об остановке и попытался уехать от ДПС. Подробности рассказали на странице "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Вся "погоня" длилась около четверти часа. Автомобили в погоне проехали по Крестьянскому переулку, далее двигались по Большой Монетной улице, Дивенской улице и улице Чапаева, после чего свернули на набережную у крейсера "Аврора". Каршеринг вылетел на тротуар, не совладав с мокрой дорогой на трамвайных путях.

За рулем машины оказался гражданин Узбекистана 1999 года рождения, управлявший машиной в нетрезвом виде. После задержания на него составили административные протоколы по фактам управления автомобилем в состоянии опьянения и неповиновения полиции.

Другой водитель каршеринга в апреле при попытке скрыться от полицейских угодил в Фонтанку.

Фото: Дорожный инспектор / ВКонтакте