Лабрадор прославился в Сети после реакции на подарок

Он носился вокруг коробки с маленьким щенком, как ненормальный.

Пёс по кличке Арден из Калифорнии покорил сердца миллионов людей по всему миру. Его хозяйка опубликовала видео, где ее питомец радуется подарку от нее. Причем подарок, не самый обычный, это был маленький белоснежный щенок. Об этом она рассказала в Twitter.

Сначала Лабрадор аккуратно подходит к коробке и открывает ее. "Подарок" носит имя Стелла, Арден обнюхал ее, а потом начал скакать и крутиться около этой коробки. Пользователи посмотрели этот короткий ролик более 15 миллионов раз.

Девушка решила показать новую собаку своему питомцу, но боялась, что Арден начнет ревновать. Сейчас собаки также хорошо ладят.

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Фото и видео: gilli/ Twitter