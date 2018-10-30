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В сети набирает популярность ролик, где собака перепела Уитни Хьюстон

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Успех к четвероногому пришел через в Бельгийское шоу талантов.

В сети набирает популярность ролик, где собака перепела Уитни Хьюстон. Успех к четвероногому пришел через в Бельгийское шоу талантов.

Так, хвостатый спел знаменитую песню певицы  "I Will Always Love You". На кадрах видно, как собака скулит в такт песне. В некоторых моментах создается впечатление, что питомец "выговаривает" слова из музыкальной композиции. 

Эта собака попала в несколько нот Уитни.  Удивительный и смешно!

пишут пользователи в соцсетях

Ролик с поющей белой собакой бойцовской породы набрал более 15 млн просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что Названы знаменитости, которые выступят на VK Fest 2019

Видео:VTM/YouTube

Теги: культура, музыка, поющая собака
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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