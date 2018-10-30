В сети набирает популярность ролик, где собака перепела Уитни Хьюстон. Успех к четвероногому пришел через в Бельгийское шоу талантов.
Так, хвостатый спел знаменитую песню певицы "I Will Always Love You". На кадрах видно, как собака скулит в такт песне. В некоторых моментах создается впечатление, что питомец "выговаривает" слова из музыкальной композиции.
Эта собака попала в несколько нот Уитни. Удивительный и смешно!
пишут пользователи в соцсетях
Ролик с поющей белой собакой бойцовской породы набрал более 15 млн просмотров.
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Видео:VTM/YouTube
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