Успех к четвероногому пришел через в Бельгийское шоу талантов.

В сети набирает популярность ролик, где собака перепела Уитни Хьюстон. Успех к четвероногому пришел через в Бельгийское шоу талантов.

Так, хвостатый спел знаменитую песню певицы "I Will Always Love You". На кадрах видно, как собака скулит в такт песне. В некоторых моментах создается впечатление, что питомец "выговаривает" слова из музыкальной композиции.

Эта собака попала в несколько нот Уитни. Удивительный и смешно! пишут пользователи в соцсетях

Ролик с поющей белой собакой бойцовской породы набрал более 15 млн просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что Названы знаменитости, которые выступят на VK Fest 2019

Видео:VTM/YouTube