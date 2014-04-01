Первую в мире назальную вакцину от ковида зарегистрировали в России

Она состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в три недели.

Назальную вакцину от ковида зарегистрировали в России, она является первой во всем мире. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В сообщении указали, что новый препарат – назальная форма вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Ее разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в три недели.

Ранее мы писали, что в Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков. В Петербурге продолжают работать 185 прививочных пунктов для взрослых и 92 – для детей.

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