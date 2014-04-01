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В Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков
Сегодня, 13:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков

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В Петербурге продолжают работать 185 прививочных пунктов для взрослых и 92 – для детей.

В Петербурге первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 947 подростков. Завершили цикл вакцинации 3 097 детей. Информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Для вакцинации подростков от 12 до 17 лет используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".

В Петербурге продолжают работать 185 прививочных пунктов для взрослых и 92 – для детей.

Ранее стало известно, что в Петербурге увеличилось количество пациентов в реанимации и на ИВЛ.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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