В Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков

В Петербурге первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 947 подростков. Завершили цикл вакцинации 3 097 детей. Информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Для вакцинации подростков от 12 до 17 лет используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".
В Петербурге продолжают работать 185 прививочных пунктов для взрослых и 92 – для детей.
Ранее стало известно, что в Петербурге увеличилось количество пациентов в реанимации и на ИВЛ.
Фото: pexels
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