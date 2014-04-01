В Петербурге увеличилось количество пациентов в реанимации и на ИВЛ

Всего в красных зонах остаются 1784 пациента с COVID-19 и пневмониями.

В петербургских больницах выросло количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимации и на ИВЛ. При этом в целом количество больных в стационарах идет на спад. Об этом стало известно из эпидемиологической справки Смольного.

По данным за последние сутки, в реанимационных отделениях находится 241 пациент, а к ИВЛ подключены 59 больных. Днём ранее в реанимации было 216 человек, на ИВЛ – 50.

Всего в красных зонах остаются 1784 пациента с COVID-19 и пневмониями.

Фото: Piter.tv