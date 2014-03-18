Первую советскую атомную подлодку "Ленинский комсомол" разделили для выгрузки

Советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол" разделили надвое для выгрузки с "Атланта" и последующей транспортировки через улицы Кронштадта. Кадры с места опубликовала пресс-служба АНО "Остров фортов".

Отмечается, что без разделения прочного корпуса выгрузить подлодку на причал было бы технически невозможно. Кроме того, чтобы перевезти ее по Кронштадту, пришлось бы обездвижить весь город. Для этого использовались алмазные технологии.

Части "Ленинского комсомола" разделили по отсеку-донору, который был установлен на месте давно выпиленного по соображениям безопасности реакторного отсека. Их воссоединят после того, как подлодку установят в Музее военно-морской славы. Она станет частью экспозиции.

На данный момент АПЛ находится в кронштадтском портовом терминале "Моби Дик".

Видео и фото: АНО "Остров фортов"