Инвестор хочет построить школу на Кантемировской улице

Предполагается, что учреждение будет построено по закону о государственно-частном партнерстве.

Инвестор хочет построить школу в Выборгском районе Петербурге. Это будет первое образовательное учреждение, построенное в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба комитета по инвестициям.

ООО "Образовательные проекты ПИК" реконструирует и построит школу на 425 мест на Кантемировской улице, 18. После этого здание передадут в собственность города. Образовательные услуги также будет оказывать государственное бюджетное учреждение.

Особенно отмечу, что данное соглашение с инвестором о создании школы может стать первым в Петербурге, заключенным в рамках закона №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве", и третьим подобным проектом в Российской Федерации. Роман Голованов, глава комитета по инвестициям.

Окончательное решение предстоит принять правительству Петербурга.

Фото: Pexels